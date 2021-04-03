«Как конфетку у ребенка отобрать»: в Приморье мужчина ограбил школьника

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Заключен под стражу житель Приморья, ограбивший школьника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент случился в городе Артем. Семилетний мальчик возвращался из школы домой, когда к нему подошел незнакомец, вырвал из рук мобильный телефон и убежал. Ребенок пришел домой и сразу же рассказал обо всем отцу, который и обратился с заявлением в полицию.

Сотрудник ДПС решил объехать окрестности в поисках злоумышленника и взял с собой мальчика. Долго ждать не пришлось: недалеко от места преступления стоял тот самый мужчина, которого и опознал пострадавший мальчик.

Уже в отделении, в ходе досмотра, похищенный мобильный телефон обнаружился в кармане у задержанного. Местный 38-летний житель во всем признался.

В пресс-службе ведомства сообщили, что когда-то мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и за незаконный оборот наркотиков. Помимо этого, в настоящее время парень уже проходит подозреваемым по еще одному делу, которое рассматривается в Шкотовском районе региона.

Специалисты возбудили новое уголовное дело по факту грабежа. Теперь приморец может лишиться свободы на срок до четырех лет, а пока грабитель просто находится под стражей.