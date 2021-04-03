Неприятный погодный сюрприз приготовил апрель жителям Приморья

С середины недели в крае резко похолодает, возможно, пойдут дожди Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Синоптики озвучили прогноз погоды в Приморье до середины следующей недели. Если резюмировать, то потепление в начале недели сменится похолоданием. Об этом сообщает портал ПримПогода.

Так, в понедельник, 5 апреля, в регионе будет тепло и солнечно, до 18 градусов со знаком плюс. Во вторник антициклон уйдет на восток, и Приморье вновь окажется в теплом секторе циклона. Воздух в крае прогреется еще на 1 – 5 градусов.

А вот к середине недели обстановке в крае резко изменится. Фронтальные разделы хабаровского циклона пройдут над регионом, местами ожидаются осадки, а также интенсивные ветра на севере Приморья. Температура ночью опустится до пяти градусов со знаком минус, днем тоже похолодает – в край вторгнется холодная воздушная масса.

В дальневосточной столице погода, как всегда, будет разной. В понедельник осадков не ожидается, температура до 12 градусов тепла. Во вторник будет ветрено, прохладно, но осадки пока также маловероятны. В середине недели возможен небольшой дождь, ветер возьмет направление с севера, сильно похолодает.