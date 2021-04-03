Приморец позарился на сбережения старушки, но был задержан по горячим следам

Выяснилось, что пострадавшей 84 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уссурийске полицейские задержали жителя села Каймановка, подозреваемого в квартирном разбое. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Нападению разбойника подверглась пожилая женщина, которая то и обратилась с заявлением в полицию. После того, как медики оказали старушке всю необходимую помощь, она дала показания. Выяснилось, что пострадавшей 84 года. Вечером в ее доме неизвестный выдавил оконную раму и проник в жилище. Чтобы обезвредить пожилую даму, злоумышленник использовал металлическую крышку от ведра. После этого он украл у нее 800 рублей.

Задержать вора удалось сразу по горячим следам. Уже в отделении местный 33-летний житель во всем признался и вернул похищенные деньги.

В отношении приморца возбуждено уголовное дело по факту разбоя, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище. Теперь горе-грабитель может лишиться свободы на срок до 12 лет. А пока злоумышленник находится под стражей, правоохранительные органы проверяют его причастность к другим аналогичным делам.