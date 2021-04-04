В воскресный выходной погода порадует приморцев теплом

В дальневосточной столице переменная облачность, без осадков Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

В воскресенье, 4 апреля, Приморский край окажется во власти поля повышенного давления. По данным синоптиков, осадков сегодня не ожидается, умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, а воздух прогреется до 13 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал ПримПогода.

В дальневосточной столице переменная облачность, без осадков. Утром ветер сильный, северо-западный. Воздух прогреется до восьми градусов тепла.

В Уссурийске также без осадков, однакое менее ветренно и чуть теплее – до восьми градусов со знаком плюс.

В Находке умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, в течение дня станет сильным. Температура воздуха +6...+8°C.

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