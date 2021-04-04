В Приморье пропал 12-летний мальчик

Фото: primpoisk25

В Приморье разыскивают 12-летнего ребенка. Ориентировку распространила группа по поиску пропавших людей «ПримПоиск25».

Сообщается, что Михаил Брагинец, 2008 года рождения, вышел из дома по улице Сучанского, 30 в Артеме еще в субботу, 3 апреля, примерно в 15:00 часов. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Рост мальчика 156 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза серые.

Был одет в двустороннюю куртку серого или темно-синего цвета, темно-синие джинсы, бело-салатовые кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка, волонтеры «ПримПоиска» просят обращаться в местные отделения полиции.

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