На трассе в Приморье дотла сгорел микроавтобус. Собралась пробка

Фото: скриншот из видео, dpskontrol_125rus

В Приморье прямо на дороге загорелся микроавтобус. О произошедшем сообщили сами очевидцы. Видеоролики с места происшествия уже облетели социальные сети.

Инцидент случился воскресным утром. В районе аэропортовской трассы, сразу после низководного моста в сторону села Прохладное загорелся микроавтобус марки Toyota Town Ace Noah. Пламя моментально охватило весь автомобиль, и транспорт сгорел дотла.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, которые принялись тушить то, что осталось от машины. Информация о пострадавших пока отсутствует.

К 11 часам утра огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. Всего тушили автомобиль пять человек личного состава, а также привлеклись две единицы спецтехники. Такие данные озвучили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Известно, что из-за пожара на дороге возник внушительный затор. Очевидцы также сообщают, что огонь перекинулся на траву и уже подбирается к опорам ЛЭП.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разбираться специалистам.

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