Во Владивостоке с трассы улетел автомобиль с маленькими детьми

Фото: dps_vl

Во Владивостоке произошла авария. Автоледи за рулем универсала не справился с управлением транспорта и вылетела с дороги. Об этом сообщает популярный автомобильный инстаграм-паблик.

Инцидент произошел в субботу, 3 апреля. В районе развязки на Дальхимпроме двигался автомобиль марки Honda Airwave, за рулем которого находилась девушка. В какой-то момент рулевая не справилась с управлением авто, и машина улетела с трассы. Передняя часть «хонды» буквально воткнулась в скалу, а задние колеса повисли в воздухе. Самостоятельно выбраться из кювета возможным уже не представлялось.

По предварительной информации, в автомобиле во время аварии находились маленькие дети. Малыши были предусмотрительно пристегнуты, поэтому никто из пассажиров не пострадал.

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