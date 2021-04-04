Часть Владивостока останется без воды

ВРемя отключений - с 9 до 17 часов включительно
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Уже на следующей неделе в некоторых районах Владивостока начнут отключать холодное водоснабжение. Об этом сообщает «Примводоканал».
Так, с 7 апреля воду отключат в домах по следующим адресам:
100 лет Владивостока, 88, 90, 92, 94, 100, 100а.
Лермонтова, 64, 68а, 68б.
Сообщается, что плановые ремонтные работы начнутся в 09:00 часов утра. Вернется вода в дома владивостокцев не ранее, чем в 17:00 часов.
Еще через неделю, 14 апреля, воду отключат в домах по следующим адресам:
100 лет Владивостока, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 130а, 134, 136, 150в, 155.
Причина отключений – тоже плановый ремонт. Начнутся работы в 09:00 утра и до 17:00 часов включительно.
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