Очень сложную и правдоподобную схему «развода» на полмиллиона придумали мошенники Приморья

Наивному приморцу позвонила женщина, которая представилась сотрудником одного из известных банков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной приморец попался на уловки мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент случился в Ханкайском муниципальном округе. В отделение полиции обратился местный 53-летний житель села Камень-Рыболов. Мужчина рассказал сотрудникам очень занимательную историю – схему очередного развода мирных жителей.

Накануне наивному приморцу позвонила женщина, которая представилась сотрудником одного из известных банков. На том конце провода сообщили, что неизвестные хотят взять на мужчину кредит. Чтобы удостовериться в правдивости информации, мужчине предложили зайти через мобильный телефон в приложение банка и лично убедиться в сказанном, что он, собственно, и сделал. И правда, в личном кабинете клиента банка действительно появилась отметка о запросе на выдачу ссуды. Подтверждение операции мужчина отменил.

После звонка последовал еще один – от «сотрудницы службы безопасности» банка. Девушка убедила жертву никому не сообщать о том, что на него хотят оформить кредит. Объяснила свою просьбу она тем, что банк проверяет таким образом своих сотрудников, выискивая тех, кто обманывает доверчивых клиентов.

Далее мужчина получил инструкции о следующих действиях: выбрать весь свой кредитный депозит и положить денежные средства в разные банковские ячейки. Чтобы и в этом убедить приморца, ему позвонили, якобы, из полиции, сообщив, что в его отношении проводятся мошеннические действия.

Четвертый звонок – и снова из «службы безопасности банка». На том конце провода сообщили о блокировке счета до утра. Житель Камень-Рыбалова все ж попытался зайти в личный кабинет, но у него уже ничего не вышло. Тогда он подумал, что ранее предоставленная ему информация на самом деле верна.

После выполнения еще ряда указаний от звонившей, на счет приморца поступили полмиллиона рублей. Далее нужно было через банкомат перевести деньги маленькими частями на указанные номера телефонов. Деньги мужчина, конечно же, перевел, а потом, по указанию все тех же «сотрудников банка» подал заявку на оформление кредита, но уже в другом банке.

Когда доверчивый гражданин осознал, что его обвели вокруг пальца, было уже слишком поздно. Однако заявку на кредит в другом банке он все же успел отозвать, а после – обратился в полицию.

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