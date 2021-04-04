«Пока ты спал»: приморец воспользовался открытой дверью в квартиру и вынес все, что плохо лежало

Пока жильцы спали, грабитель похитил два смартфона и денежные средства Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Сотрудники уголовного розыска задержали во Владивостоке подозреваемого в совершении квартирного грабежа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В отделение полиции обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ночью в его квартиру, в которой он забыл запереть дверь, проник неизвестный. Пока домашние спали, грабитель украл два смартфона и деньги, а после – поспешил покинуть помещение. По подсчетам, сумма ущерба гражданину составила 11 580 рублей.

Сотрудники уголовного розыска Первомайского района Владивостока оперативно установили личность подозреваемого и задержали вора. Им оказался уже ранее судимый 48-летний житель дальневосточной столицы.

Специалисты возбудили уголовное дело по факту грабежа, совершенного с незаконным проникновением в жилище. Теперь приморец может лишиться свободы на срок до семи лет.

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