В Приморье «электричка» сбила женщину и уехала с места аварии

Неравнодушный приморец обратился к известному в городе Уссурийске блогеру Марку Черносливу с целью разыскать злостного нарушителя Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье произошло ДТП с участием пешехода. Об этом стало известно из публикаций местного блогера Марка Чернослива.

Инцидент случился в Уссурийске. Примерно в 10 часов утра на пересечении улиц Приморская и Вокзальная Дамба водитель авто марки Toyota Prius буквально наехал на пешехода. К слову, женщина начала переходить дорогу там, где пешеходный переход и соответствующие знаки отсутствуют. Водитель наехал на пешехода и даже не остановился, а напротив – сразу же уехал.

Момент аварии зафиксировал видеорегистратор, стоявший в машине, которая ехала за «электричкой». На ролике отчетливо виден номер машины, которая сбила человека и покинула место ДТП.

Владелец видеозаписи обратился к известному в городе Уссурийске блогеру Марку Черносливу с целью разыскать злостного нарушителя.

- Была сбита женщина, автомобилем Toyota Prius, гос номер: Т938МС125. Кому известно месторасположение данного автомобиля и его водителя, просьба сообщить по номеру тел: 89242387737. PS: водитель скрылся с места происшествия, - пишет неравнодушный автомобилист.

Судя по всему, водитель остановился, чтобы помочь женщине и вызвать скорую. По предварительной информации, пострадавшая сейчас находится в больнице.