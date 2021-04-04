На выезде из Владивостока водитель элитной иномарки потерял сознание за рулем и врезался в леера

Фото: dps_vl

Серьезная авария произошла на выезде из Владивостока. Водитель потерял сознание прямо во время движения. Фотографии с места происшествия уже облетели социальные сети.

Инцидент случился в воскресенье, 4 апреля. По свидетельствованиям очевидцев, водителю автомобиля марки Mercedes во время поездки стало плохо. Мужчина потерял сознание, а вместе с ним и управление транспортом. Неуправляемая иномарка врезалась в леерное ограждение, получив серьезные кузовные и механические повреждения.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС и бригада медиков. В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться специалистам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14