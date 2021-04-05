«Карусель, карусель, кто успел, тот присел». Необычное ДТП с авто, пристроившимся за скорой, попало на видео во Владивостоке

Автомобиль, двигающийся за скорой, попал в ДТП Фото: принтскрин видео.

Авария с участием Honda и Toyota попала в прицел видеорегистратора очевидца, вызвав бурные споры в сети. Дело в том, что водитель Toyota Land Cruiser резко перестроился в крайне левую полосу, казалось, специально преградив путь машине, пристроившейся за скорой помощью.

На кадрах отчетливо заметно, как желающие проскочить побыстрее один за другим пытаются вклиниться за спецмашииной. В какой-то момент дорогу торопыгам то ли нечаянно, то ли намеренно преграждает джип, прижимая при этом одного из шустряков к леерам. Горожане спорят, кто же в этой ситуации виноват.

«Эта машина сначала нас по встречке обгоняла, потом скорую преследовала. Вот карма в виде «Крузака», «Мужик на 200-ке, красава», «А, если его родственник едет в скорой?», «Царапина на бампере «Крузака» смешная, зато наглецов осадил», ««Крузак» не дал другим участникам преследовать скорую», «Да ну, он просто сам ломанулся и влетел», – делятся мнением в сети приморцы.

Стоит отметить, что пристраиваясь сзади скорой, автомобилист нарушает пункт ПДД о необходимой дистанции. Можно сказать, что водитель заведомо действует небезопасно. Однако, если автолюбитель будет держать достаточную дистанцию, предъявить ему попросту нечего. В этой ситуации виновным вполне могут признать водителя, не убедившегося в безопасности маневра. В данном случае это владелец джипа.

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