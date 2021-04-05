В Приморье полиция и МЧС разыскивает пропавшего в лесу мужчину

Спасатели Приморья помогают полиции в поисках пропавшего мужчины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Спасатели в Лазовском районе Приморья ведут поиски пропавшего в конце марта мужчины.

3 апреля полиция обратилась в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю с просьбой помочь в поисках мужчины 1959 года рождения. Приморец еще 31 марта пропал в районе поселка Преображение Лазовского района.

4 апреля в 10 часов утра для проведения поисковых работ в район направилась группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда МЧС России. В 15:30 спасатели прибыли в поселок Преображение и приступили к поискам. Было обследовано 6 километров дорог. Увы, поиски оказались безрезультатными и были приостановлены в 19:30.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, сегодня, 5 апреля, поисковые работы будут продолжены. Задействованы 8 человек и 3 единицы техники: от МЧС России: 5 человек и 1 единица техники.

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