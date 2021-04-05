Приморский центр занятости населения снова начал личный прием безработных

Посетить центр занятости Приморья снова можно лично Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

С сегодняшнего дня, 5 апреля, Приморский центр занятости населения возобновил личный прием граждан, которым нужна работа.

— Эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет открыть центры занятости для посещения граждан, — сообщила региональный министр труда и социальной политики Светлана Красицкая.

Как сообщает пресс-службы правительства Приморского края, у людей, лишившихся работы, по-прежнему сохраняется возможность подать заявление и зарегистрироваться в качестве безработных и в дистанционном формате.

Существует упрощенный порядок, когда человеку достаточно подать заявление на портале «Работа в России» и составить резюме. В личном кабинете на портале будет видна информация о статусе заявления, времени назначенных посещений и назначенном личном консультанте.

Упрощенный порядок регистрации продлен до 31 июля этого года.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, за время пандемии с апреля прошлого года специалисты центра занятости получили дистанционно почти 74 тысячи заявлений от безработных.

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