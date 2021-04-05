Суточная заболеваемость COVID-19 в Приморье опустилась до показателя конца мая 2020 года

Количество выздоровевших от коронавируса жителей Приморья 39477 человек
Фото: Артем КИЛЬКИН
Новые статистические данные по ситуации с COVID-19 в Приморском крае опубликовал краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки в регионе было выявлено лишь 48 новых случаев заражения коронавирусом. Такое количество инфицированных в последний раз наблюдалось в крае во второй половине мая 2020 года.
Общее число жителей Приморья, которые заразились новым вирусом с начала пандемии составляет 42613 человек.
Еще 32 приморца были признаны выздоровевшими от COVID-19 за прошедшие сутки. Всего от диагноза «коронавирус» уже избавились 39477 приморцев.
Еще два жителя края скончались за прошедшие 24 часа от осложнений вызванных COVID-19. Всего в Приморье за время пандемии от новой болезни умерли 687 человек.
Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.
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