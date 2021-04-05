Банкротство грозит крупнейшему автоперевозчику Приморья ПАО «Приморавтотранс»

Автобус компании. Фото: сайт «Приморавтотранс»

Крупнейшему автотранспортному предприятию Приморья ПАО «Приморавтотранс» грозит банкротство. Заявление о признании компании банкротом принял к производству Арбитражный суд Приморского края. Подала заявление еще 5 марта Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 13.

МИФНС № 13 просит суд признать обоснованными требования кредиторов в размере 1,55 миллиона рублей (второй очереди) и 2,82 миллиона рублей (третьей очереди).

Сильный удар по предприятию, которое с 2000 года является официальным перевозчиком на регулярных автобусных маршрутах в КНР, нанесла пандемия. Из-за коронавируса остановились пассажирские перевозки в Харбин, Мудяньцзян, Цзиси, Суйфэньхэ, Мишань, Яньцзи, Хунчунь. Усугубилась ситуация тем, что «Приморавтотранс» совершил покупку большого количества автобусов, которые оказались не востребованы.

Как сообщает KONKURENT. RU, по итогам девяти месяцев прошлого года «Приморавтотранс» получил чистые убытки в размере 38,2 миллиона рублей против 13,7 миллиона рублей чистой прибыли за аналогичный период 2019 года.

Полный финансовый отчет за 2020 год предприятие пока не опубликовало.

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