Житель Приморья, разбиравший ж/д пути, получил восемь месяцев исправительных работ

В Приморье осудили мужчину, кравшего детали железной дороги Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье осудили жителя Ханкайского района, укравшего детали с действующего железнодорожного пути.

Заявление в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск поступило от сотрудника железной дороги. Мужчина сообщил о пропаже металлических подкладок под рельсы с железнодорожного пути на перегоне станции Камень-Рыболов — станции Новокачалинск. Дорожный рабочий не обнаружил под рельсами шестьдесят единиц важных деталей верхнего строения пути, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Оперуполномоченные отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛОП на станции Сибирцево обнаружили похищенное имущество в одном из пунктов приема металлолома, а затем установили подозреваемого в совершении преступления.

35-летнего гражданина, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи, допросили и он признался, что часть кроме пункта приема металла, продал часть подкладок частному скупщику. За металл мужчина получил пять тысяч рублей.

Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 158 УК РФ, было направлено Мировой суд Ханкайского судебного района. Вору назначено наказание — восемь месяцев исправительных работ с удержанием части заработной платы в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

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