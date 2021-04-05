За прошедшее воскресенье в Приморье сгорело почти 40 гектаров леса

12 природных пожаров ликвидировали в Приморье за 4 апреля Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За воскресный день, 5 апреля, в Приморье было ликвидировано 12 природных пожаров. За день в крае зафиксированы 148 термических аномалий.

Как уточняют представители министерства лесного и охотничьего хозяйства региона, на землях лесного фонда в Партизанском, Пограничном районах и в Артемовском городском округе потушили три пожара общей площадью 39,5 гектара. В тушении приняли участие 24 специалиста краевых учреждений «Приморская авиабаза» и «Приморское лесничество», задействовав пять единиц техники.

На землях Министерства обороны потушены два пожара общей площадью 20 гектаров. С ними боролись 14 специалистов Военного лесничества с двумя единицами техники.

Семь пожаров общей площадью 1144 гектара бушевали в Хасанском, Кавалеровском, Пожарском районах, Октябрьском и Ханкайском округах. Их ликвидировал 51 сотрудник лесопожарной и парашютно-десантной пожарной служб Приморской авиабазы и девять единиц техники.

По данным министерства, с начала года на землях лесного фонда зарегистрировано 17 лесных пожаров на площади около 318 гектаров. На землях Министерства обороны зарегистрированы четыре лесных пожара на площади более 26 гектаров, на землях ЛОМ «Ясное» в Хасанском районе — пять пожаров общей площадью 137 гектаров, на землях иных категорий — 43 пожара на площади 8633,5 гектара.

Напомним, что в Приморье в ряде муниципалитетов с 20 марта объявлен пожароопасный сезон. В других муниципалитетах пожароопасный сезон начнется 10-15 апреля

Карта пожаров в Приморье на 5 апреля 2021 года. Скриншот: сайт fires.ru

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14