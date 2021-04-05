Запрет на стоянку автотранспорта начнет действовать на улице Сабанеева во Владивостоке

На улице Сабанеева во Владивостоке проявятся новые дорожные знаки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улице Сабанеева во Владивостоке запретят стоянку автомобилей, о чем будут оповещать соответствующие дорожные знаки, которые в скором времени появятся в выбранных местах.

Как сообщают представители городского управления дорог и благоустройства, на участке дороги от детского сада № 192 до дома № 14в появятся знак «Стоянка запрещена» совместно с табличкой дополнительной информации «Работает эвакуатор».

Специалисты мэрии уточняют, что изменение в организации дорожного движения в этом районе призвано обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан.

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах города и соблюдать требования технических средств организации движения.

Схема установки новых дорожных знаков на улице Сабанеева Фото: Администрация Владивостока

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