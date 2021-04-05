В Приморском ботаническом саду снесли «дом с привидениями»

На месте "дома с привидениями", стоявшего в Приморском Ботаническом саду, сейчас обломки. Фото: Кирилл Корзников (instagram.com/botsad_vladivostok)

В Ботаническом саду ДВО РАН, расположенном в пригороде Владивостока, снесли известный «дом с привидениями». Свое название он получил за рисунки на стенах, изображающие персонажей диснеевского мультфильма «Каспер». Картинки неизменно привлекали внимание юных посетителей сада. А вьющийся по стенам плющ придавал строению еще большей таинственности.

«На его месте пока гора досок на фоне величественных пихт и сосен. «Открылся» новый пейзаж. Добрых вестей и отличных выходных, дорогие друзья! — пишут представители Ботанического сада в официальном Instagram-паблике учреждения.

На стенах дома были нарисованы мультяшные привидения. Фото: Кирилл Корзников (instagram.com/botsad_vladivostok)

Ранее в двухэтажном деревянном доме, построенном еще в 1947 году, располагался лабораторный корпус ботанического сада. В начале 2000-х годов в здании произошел пожар и ученые его покинули с надеждой на грядущее восстановление. Однако ремонт не делался. В 2014 году дом стал собственностью Федерального агентства научных организаций (ФАНО), но это также не привело к его реанимации.

Постепенно здание обветшало, стало аварийным, когда «проще построить новое, чем чинить старое». Теперь его снесли. Но пока не известно, появится ли на этом месте какая-то конструкция или территорию используют для иных целей.

Судя по комментариям к фотографиям снесенного «дома с привидениями», многим действительно жалко, что знакомого с детства строения больше нет.

«Очень жаль, было красиво»;

«Была в среду в оранжерее с внучкой... еще сказала мужу, что это здание будет снесено, читала в Инстаграме. Оказывается, мы его видели в последний день существования!»;

«Даже лайк не могу поставить, горько...».

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