Мэрия Владивостока ищет организацию, которая сделает дороги на Патрокле

Сейчас дороги в районе Владивостока Патрокл сложно назвать дорогами. Фото: сайт patrokl.info

Администрация Владивостока начала поиск подрядной организации, которая построит улично-дорожную сеть в микрорайоне Патрокл, включая улицы Сочинскую, Новороссийскую, Архангельскую, Североморскую. Для поиска подрядчика объявлен открытый электронный аукцион. Начальная цена контракта — 166,9 миллиона рублей.

«Новые дороги в микрорайоне будут двухполосными, с тротуарами для пешеходов. Для обеспечения безопасности движения техники и пешеходов проектом предусмотрено устройство дорожного и тротуарного ограждения», — сообщают представители управления дорог и благоустройства.

Кроме строительства дорог, проведут реконструкцию сетей электроснабжения и устройство дополнительного наружного освещения, а также обустройство сети ливневой канализации.

После завершения строительно-монтажных работ подрядная организация должна провести благоустройство и высадить зеленые насаждения.

Заявки от претендентов на получение контракта принимаются до 26 апреля. А закончить работы подрядчик должен будет до конца октября этого года.

Улично-дорожную сеть в Патрокле нужна на нескольких улицах. Фото: сайт patrokl.info

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