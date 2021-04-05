Прокуратура одного из районов Приморья через суд добивается отлова бродячих собак

В 2020 году в Пограничном райне Приморья зафиксировано более 20 случаев нападения бездомных собак на людей Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Пограничного района Приморья решила через суд добиться от администрации округа организации отлова безнадзорных животных. Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства в данной сфере и установило, что в 2020 году зафиксировано более 20 случаев нападения бездомных собак на людей.

Хотя местная администрация четыре раза объявляла аукционы на заключение муниципального контракта на отлов и содержание таких животных, торги признавались несостоявшимися, потому что просто не было заявок на участие в них. При этом, как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, вопрос о создании специализированной муниципальной организации не решался. Это послужило основанием для внесения прокурором представления в адрес главы округа.

Но и после его рассмотрения надлежащие меры администрацией не были приняты. Тогда прокуратура предъявила в суд административное исковое заявление о возложении на местную администрацию обязанности создать соответствующую муниципальную организацию.

Пограничный районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Как только судебный акт вступит в законную силу, прокурор проконтролирует его исполнение.

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