Из-за короткого замыкания в одну из поликлиник Артема приехали семь пожарных машин

Пожарные Артема прибыли в поликлинику №3 через 10 минут после поступления тревожного сигнала Фото: Милана СОКОЛ

В городской поликлинике № 3, расположенной на улице Бийская в Артеме, пожарные сегодня, 5 апреля, оперативно ликвидировали возгорание. Сигнал на пульт пожарного гарнизона города поступило в 15:53. Сообщалось, что в медучреждении из электрощитовой идет дым.

28 пожарных и 7 единиц техники прибыли на место происшествия спустя 10 минут. Очаг возгорания был найден на первом этаже. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания в электрощитовой.

Еще до приезда огнеборцев персонал поликлиники вывел на улицу 20 человек, чтобы они не отравились угарным газом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, уже в 16:15 возгорание было ликвидировано.

Площадь пожара на 5 квадратных метрах не подтвердилась. По уточненным данным в поликлинике произошло короткое замыкание без горения.

В результате инцидента пострадавших не оказалось.

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