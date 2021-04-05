Житель Владивостока обокрал курьерскую компанию, в которой работал, на 530 тысяч рублей

Сотрудник курьерской компании отправится под суд во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед судом во Владивостоке в скором времени предстанет местный житель, обвиняемый в хищении денег, которыми клиенты оплачивали доставку посылок курьерской компании.

В октябре прошлого года менеджер клиентского отдела курьерской службы выдавал людям посылки со склада офиса, но часть денег, полученных в оплату услуг, мужчина решил присвоить. Для этого он производил мошеннические манипуляции с накладными.

Однако в уже в январе 2021 года при проведении инвентаризации в компании обнаружилась недостача на сумму более 530 тысяч рублей. Виновника нехватки денег определили быстро.

На данный момент Прокуратура Советского района Владивостока уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Дело направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

«Ловкий» менеджер может лишиться свободы на срок до шести лет.

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