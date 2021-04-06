«Со мной у них не получилось, но люди должны знать». Жительница Приморья рассказала о новом способе развода

Девушка планировала доехать из Приморья до Хабаровска с водителем, которому по пути Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поездка из Владивостока в Хабаровск с помощью популярного сервиса по поиску попутчиков могла бы дорого обойтись жительнице Приморья, будь она менее информирована. Дело в том, что девушка нарвалась на мошенника, который сначала вел себя максимально корректно и не вызывал подозрения. К счастью, местная жительница не клюнула на уловку, но поспешила с помощью соцсетей рассказать о новом способ развода.

Как объяснила девушка, водитель, с которым она собиралась ехать предложил забронировать место в машине, перейдя по ссылке, при этом в официальном сервисе нет никаких ссылок или оплаты картой.

– Столкнулась с мошенниками на BlaBlaCar, у них , конечно, со мной ничего не получилось, но я скину переписку, чтобы люди знали и не велись на таких. Потому что BlaBlaCar никогда не требует платить онлаи н за поездку и бронировать места по ссылкам. Сначала переписка была в приложении, так как водитель написал, что едет Владивосток-Хабаровск, и надо было уточнить. Далее он написал в вотсап, позвонил, сказал номер машины и потом попросил подтвердить бронирование на саи те по ссылке . Я езжу так около 5 лет, никогда этот сервис не брал деньги картой , даже на саи те у них написано, что оплата происходит только наличными водителю без каких-либо предоплата. Плюс до этого в интернете прочитала, уже, оказывается, кто-то писал про таких мошенников, – поделилась местная жительница.

Все выглядело максимально правдоподобно. Фото: Instagram/mark2_che

Общение с желающим подзаработать закончилось, когда пассажирка заявила, что передумала ехать. Корректный до этого момента мужчина попросту обматерил бдительную девушку.

Стоит отметить, что ссылками якобы для бронирования доставки пользуются и мошенники с популярного в Приморье сайта Farpost. Стоит только разместить объявление, как ушлые мошенники наперебой заваливают продавца предложениями отправить товар в другой регион с помощью доставки с сайта или курьерской службы, перейдя по ссылке для оформления. И это очередной способ мошенничества.

Очередной способ обмана доверчивых пользователей сети Фото: Милана СОКОЛ

Никогда не переходите по ссылкам от незнакомцев, не сообщайте чужим людям свои данные или данные банковских карт и ваши сбережения будут в сохранности.

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