Блондинка "вооружилась" камнями. Жители Владивостока взяли контроль над ухабами в свои руки

Ребята своими силами попытались хоть как-то исправить ситуацию Фото: принтскрин видео.

Жители Первореченского района Владивостока, уставшие убивать ходовку машин по огромным ямам на дороге, решили исправлять ситуацию своими силами. Молодые люди попытались хоть немного заделать выбоины на дороге с помощью кирпичей и обломков бетона. Ребята стали моментально героями сети.

Экипаж Toyota, загруженной камнями, принялся активно закладывать ямы на улице Тухачевского. Участок находится недалеко от остановки «Стройматериалы». По словам местных жителей, выбоины на дороге появились еще с прошлого лета. Кто хоть раз проезжал здесь, знает, что ямы стали настолько глубокими, что объезжать их приходится по встречной полосе. На проблемном отрезке дороги из-за этого постоянно возникают пробки.

Видео, разлетевшееся по сети, прославило неравнодушный экипаж, собрав массу комментариев. Жители города благодарят пусть и не за ровный асфальт, но облегчение проезда. – Спасибо вам люди, как проезжаю там, добрым словом вспоминаю, – поделилась одна из автолюбительниц в сети.

Не осталась без внимания проблема и у представителей краевой, а также городской администраций. По информации властей, ремонт на участке будет, однако запланирован он на второй-третий квартал 2021 года.