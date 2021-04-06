В Приморье найдены похитители 11 фотоловушек из национального парка «Земля леопарда»

10 из 11 похищенных на "Земле леопарда" фотоловушек Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Полиция в Приморье возбудила уголовное дело о краже фотоловушек, установленных в национальном парке «Земля леопарда».

С заявлением о пропаже в отдел МВД России по Хасанскому району обратились представители нацпарка. Фотокамера была установлена для наблюдения за перемещением диких животных по заповедным землям. Стоимость похищенного оборудования ученые оценили в 38 тысяч рублей.

По информации пресс-службы «Земли леопарда», обнаружить злоумышленников позволили новые технологии спутникового слежения. Ранее сотрудники нацпарка несколько раз обнаруживали пропажу фотоловушек и для противодействия ворам систему фотомониторинга обновили, оборудовав камеры специальной системой слежения. Не зная об этом, воры привели инспекторов нацпарка и полицию прямо к порогу своего дома.

Во время обыска в доме 34-летнего жителя села Занадворовка у подозреваемого нашли похищенную технику, а кроме того, еще десяток других фотоловушек. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный государству, составил около полумиллиона рублей.

Фотоловушка обнаруженная у жителя села Занадворовка. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Сейчас сотрудники отдела дознания устанавливают, как у мужчины оказались приборы для специализированной фотосъемки, а также, с какой целью он хранил их у себя дома.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Деревенский любитель чужой фототехники может лишиться свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде за пределы Хасанского района. Расследование уголовного дела продолжается.

СПРАВКА

Национальный парк «Земля леопарда» является особо охраняемой природной территорией, на которой запрещена любая деятельность человека, способная навредить животному или растительному миру. В нацпарке обитает самая редкая из крупных кошек планеты — дальневосточный леопард. С начала века удалось добиться роста численности леопардов в три раза — с 35 до около 100 особей. За благополучием и численностью популяций охраняемых животных следят более 400 фотоловушек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14