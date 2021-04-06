Полиция Владивостока обязала «управляйку» закрыть посторонним лицам доступ на крышу многоэтажки

Это фото из соцсетей стало причиной проверки, проведенной полицией Владивостока. Фото: сайт УМВД России по городу Владивостоку

Полиция Владивостока оперативно отреагировала на фотографию, появившуюся в социальных сетях, с подростком, стоящим на краю крыши одного из домов на улице Адмирала Смирнова.

Участковые уполномоченные выехали на место событий, осмотрели территорию, опросили очевидцев и установили, что попасть на технический этаж 24-этажного жилого дома, а затем с него на крышу, не составляет никакого труда для любого желающего.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку, вход в чердачное помещение и на крышу разрешен только работникам организаций по обслуживанию жилищного фонда, непосредственно занятым техническим надзором и выполняющим ремонтные работы, а также работникам эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на крыше и в чердачном помещении.

Однако в данном случае подростки могли выбираться на крышу беспрепятственно, что представляет угрозу для жизни и здоровья.

Правоохранительные органы вынесли в адрес управляющей компании дома представление об устранении нарушений в содержании общедомового имущества. Проще говоря, УК должна закрыть доступ на технический этаж и крышу.

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