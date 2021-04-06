Приморский филиал ДРСК ведет подготовку персонала к выполнению ремонтной программы

В Приморских электрических сетях (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) завершается ежегодный месячник по подготовке персонала к ремонтной кампании 2021 года. В нем принимают участие более 2 тысяч работников филиала по всему краю.

Работа по подготовке к ремонтной кампании ведется со всем электротехническим персоналом, всего будет охвачено 256 бригад и 107 рабочих мест электромонтёров по обслуживанию подстанций.

Главная цель месячника — профилактика производственного травматизма, а также своевременная подготовка персонала к выполнению ремонтных работ, проведение обучения современным приёмам и методам выполнения работ, требованиям охраны труда при выполнении работ, проверка комплектации бригад средствами индивидуальной и коллективной защиты, инструментом, приспособлениями, автотехникой и подъёмными сооружениями.

Во время месячника также проводятся практические занятия по оказанию первой медицинской помощи и применению правил дорожного движения. Проводимая подготовка персонала к ведению работ позволяет существенно снизить производственный травматизм при ускорении темпов проведения ремонтов.

Кроме этого, подготовка к началу ремонтных работ включает в себя дополнительные противоаварийные тренировки оперативного персонала, показательные допуски, проверку наличия необходимого оборудования и материалов, исправность и укомплектованность автотранспорта.

Месячник в филиале продлится до 9 апреля. Итоги готовности бригад к ведению ремонтной кампании будут отражены в акте аттестации каждой бригады и всех рабочих мест электромонтёров по обслуживанию подстанций приморского филиала.

Стоит отметить, что снижение уровня производственного травматизма является приоритетной задачей компании. Созданию условий для безопасной подготовки рабочих мест и проведения работ, личной безопасности на производстве каждого работника в Приморских электрических сетях уделяется повышенное внимание.