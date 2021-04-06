Министр спорта Приморья сообщил, какие сборные приедут в край для подготовки к Олимпиаде в Токио

Министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Фото: министерство физической культуры и спорта Приморского края

Приморье готовится принять национальные сборные команды российских спортсменов для подготовки к XXXII Олимпийским и XVI Паралимпийским летним играм в Токио.

Как рассказал министр физической культуры и спорта края Жан Кузнецов на брифинге по итогам заседания коллегии Министерства спорта Российской Федерации, к Олимпиаде в Приморье планируют готовиться сборные по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, настольному теннису, плаванию, греко-римской и вольной борьбе, стендовой стрельбе, тяжелой атлетике, триатлону.

— Спортивные делегации планируют приехать в начале июля. К этому сроку нам необходимо совместно с всероссийскими федерациями подготовить и оснастить всем необходимым оборудованием и инвентарем места, где будут тренироваться олимпийцы, а также принять все необходимые меры по обеспечению подготовки спортивных сборных команд страны с учетом санитарно-эпидемиологических норм, — сообщил Жан Кузнецов.

Подготовительные сборы спортсмены проведут на базе спорткомплексов «Олимпиец» и «Динамо» во Владивостоке, стрелкового клуба «Стрелок» в районе бухты Лазурная, кампуса ДВФУ на острове Русский и в Уссурийске.

По словам руководителя спортивного ведомства, национальные сборные будут находиться во Владивостоке в разные сроки с 5 по 31 июля. Из Приморья атлеты сразу направятся на Олимпийские игры в Токио.

В августе в Приморский край прибудут паралимпийские команды, которые с 1 по 29 августа проведут заключительную подготовку и акклиматизацию к летней Паралимпиаде. Ожидается приезд национальных сборных спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по триатлону, бадминтону, стрельбе из лука, паратхэквондо и пулевой стрельбе, а также приедут сборные спорта слепых по триатлону и велоспорту.

СПРАВКА

Проведение XXXII летних Олимпийских игр были отложено на год из-за пандемии COVID-19. Они пройдут в Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа 2021 года. XVI летние Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

По решению международного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря 2019 года российские спортсмены будут выступать под флагом и названием Олимпийского комитета России.

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