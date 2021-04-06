В Приморье вновь зафиксировано менее 50 инфицированных COVID-19 за сутки

В Приморье прививки от коронавируса сделали 66501 человек Фото: Милана СОКОЛ

Количество инфицированных за сутки COVID-19 в Приморье второй день подряд менее 50 человек. Об этом сообщил краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в регионе было зафиксировано 48 новых случаев заражения коронавирусом. Столько же заболевших было отмечено днем ранее, 5 апреля. Общее число заразившихся с начала пандемии в крае сейчас составляет 42661 человек.

194 жителя края официально признаны выздоровевшими от COVID-19 за последние 24 часа. Всего в крае насчитывается уже 39671 человек, сумевших побороть новое заболевание. Это почти 93% от общего числа заразившихся.

Не снижается смертность от коронавируса в Приморье. За минувшие сутки от болезни скончались еще двое приморцев. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло отметки 689 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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