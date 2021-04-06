Жителям отдаленных районов Приморья компенсируют затраты на проезд для медобследования во Владивостоке

Губернатор Приморья посетил Приморский краевой онкологический диспансер. Скриншот видео: пресс-служба правительства Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко пообещал жителям отдаленных северных районов края, что будет создан механизм оплаты проезда в центральные больницы краевого центра для медицинского обследования.

Это произошло во время посещения главой региона Приморского краевого онкологического диспансера, где завершается капитальный ремонт. Жительница Тернейского района пожаловалась Олегу Кожемяко на то, что приморцам, живущим в глубинке, сложно пройти обследование в медучреждениях столицы Приморья.

— Мы уже готовим документацию, чтобы приморцы могли по направлению врача оперативно пройти обследование, а потом получить компенсацию за проезд. Уверен, что это необходимая мера поддержки граждан, учитывая сложную логистику в отдаленных районах края, — заявил глава региона.

Губернатор также сообщил, что региональный минздрав издаст приказ об обследовании больных из отдаленных районов Приморья в течение первых суток.

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