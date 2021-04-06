Пресс-секретарь мэра Владивостока уволилась по собственному желанию

Полина Мансурова уволилась с должности пресс-секретаря мэра Владивостока. Фото: instagram.com/polina_mansyrova

Об увольнении по собственному желанию сообщила теперь уже бывший пресс-секретарь мэра Владивостока Олега Гуменюка. В своем аккаунте Instagram Полина Мансурова сообщает подписчикам о том, что больше не отвечает «за материалы в паблике главы города и за его публичные выступления». С 6 апреля Мансурова находится в отпуске с последующим увольнением.

В адрес мэра бывший пресс-секретарь пишет множество добрых слов и выражает благодарность за оказанное доверие и добросовестную работу на занятиях по речи и публичным выступлениям.

Считая претензии горожан к нынешнему состоянию Владивостока справедливыми, Полина Мансурова отмечает, что «обслуживание города - это не только работа одного мэра, а всей администрации города».

«И кто-то из муниципальных служащих работу свою делает добросовестно и надежно, а большинство... сидит в кабинетах, и уже в 17.50 спускается в лифтах, чтобы ровно в 18.00 выйти за дверь и ни минуты лишней не провести на работе», — пишет экс-помощница мэра.

По ее мнению, чтобы изменить ситуацию, которая складывалась десятилетиями, «разорвать порочный круг», нужно не два года, а гораздо больше.

Объясняя свой уход с работы, Мансурова пишет: «В последнее время в мэрии много изменений. Пришли (внедрились) новые люди в окружение главы. Стали руководить. Кто-то на моем месте мог бы написать, что эти новые люди — пустословы и имитаторы бурной деятельности. А я не буду. Я поживу, увижу».

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