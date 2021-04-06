В Приморье осудили капитана российского рыболовецкого судна, незаконно добывавшего креветку

Два российских судна, незаконно ловившие креветку, были задержаны пограничниками в августе 2020 года. Скриншот видео: пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Вступило в законную силу решение Находкинского городского суда Приморского края в отношении капитана российского промыслового судна. Он был признан виновным по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Напомним, в августе 2020 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и УФСБ России по Приморскому краю задержали два российских судна с незаконно добытыми водными биоресурсами на борту.

Обе рыболовецкие шхуны имели разрешение на добычу разнорыбицы, но осмотровые группы обнаружили на каждом из судов креветку разных видов общим весом более 240 килограммов. Разрешительных документов на ее промысел ни один из капитанов предоставить не смог.

Рыночная стоимость изъятой креветки около 230 тысяч рублей.

Одному из капитанов назначено наказание — лишения свободы сроком 1,6 года условно.

В отношении капитана второго судна решение судом еще не принято, сообщила пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14