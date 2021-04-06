Антимонопольная служба в Приморье собирается оштрафовать оператора сотовой связи за непредоставление информации

Компания не предоставила ФАС сведения о владельце телефонного номера, с которого рассылались рекламные sms-сообщения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Против одной из телекоммуникационных компаний возбуждено дело об административном правонарушении. Инициатором иска явилось Приморское Управление федеральной антимонопольной службы России.

Ранее в Приморское УФАС обратился гражданин, на чей мобильный телефон приходили рекламные sms-сообщения. Для установления распространителя рекламы антимонопольному ведомству понадобилось установить владельца телефонного номера, с которого рассылались сообщения. Для этого в адрес компании был направлен запрос о предоставлении информации.

Однако компания отказалась предоставлять запрашиваемые сведения и это привело к затруднению исполнения антимонопольным органом государственной функции по рассмотрению обращения в рамках Федерального закона «О рекламе».

Как сообщает пресс-служба УФАС по Приморскому краю, по части 6 статьи 19.8 КоАП РФ юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 20 тысяч до 200 тысяч рублей.

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