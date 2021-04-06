В реанимации оказался школьник из Приморья, у которого в руках взорвалась граната для страйкбола

В Артеме от взрыва гранаты для страйкбола пострадал 15-летний школьник Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Школьник из города Артема оказался в реанимации после того, как у него в руках взорвалась граната для страйкбола. 15-летнего подростка доставили в больницу в шоковом состоянии.

Как сообщает портал VL.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, несовершеннолетний пострадал в темное время суток, когда в лесной местности на окраине города во время игры в страйкбол снимался тематический ролик.

Молодой человек решил использовать специализированную гранату, но не успел ее вовремя бросить и она взорвалась у него в руках. Врачи диагностировали у него минно-взрывные травмы обеих кистей рук, контузию и травматический шок. Школьнику оказали необходимая помощь. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

По факту случившегося правоохранительными органами проводится проверка.

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