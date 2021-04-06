В Приморье взрыв газового баллона вынес окно в здании и травмировал мужчину

В селе Новоникольск в Приморье взорвался газовый баллончик. Скриншот видео: instagram.com/dps_mesto

Взрыв произошел в Приморье в двухэтажном здании на улице Советской в селе Новоникольск Уссурийского городского округа.

Видео с последствиями инцидента появилось в одном из Instagram-пабликов, посвященных жизни региона. В комментарии, сопровождающем кадры, сообщается, что взорвался портативный газовый баллон.

От взрыва пострадал мужчина, получивший ожоги второй степени лица, груди и рук.

На место происшествия прибыли скорая помощь, пожарные и полиция. Судя по видеокадрам, пожарным было чем заняться в помещении, где взорвался баллон.

По данным паблика, пострадавший госпитализирован, а в одной из квартир дома правоохранители обнаружили мешок с растительным веществом, похожим на коноплю.

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