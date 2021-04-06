Губернатор Приморья указал главам городов и районов на необходимость создания «дог-парков»

В населенных пунктах Приморья нужны места для выгула собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал главам городов и районов создать места для выгула собак во всех вверенных им населенных пунктах. Это произошло на очередном заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края».

— Во всех населенных пунктах Приморья нужно создавать «дог-парки». Во Владивостоке, к примеру, в каждом микрорайоне следует их организовывать. Это ведь не так сложно. Нужна небольшая территория с изгородью, два-три тренажера для собак, кольцо, через которое можно прыгать, «крокодил». Обязательно нужны урны с пакетами для отходов, — обратился к местным руководителям Олег Кожемяко.

Как считает губернатор, обустройство зон для прогулок с домашними любимцами не потребует больших затрат из бюджета, а вот результаты этой работы окажутся полезными для тысяч человек, потому что сейчас собачники гуляют в основном просто по улицам, поскольку не хватает специально отведенных для этого мест.

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