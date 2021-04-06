Головка сыра и флакон шампуня, нашпигованные сим-картами, не достались заключенным Приморья

Во флаконе шампуня сотрудники ИК-33 нашли 23 сим-карты. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Благодаря профессиональным действиям сотрудников ГУФСИН пресечены попытки передачи запрещенных предметов на режимную территорию двух исправительных колоний в приморском крае.

В один и тот же день в ИК-22 при досмотре посылки с воли на имя осужденного в головке сыра, сотрудники пенитенциарного учреждения обнаружили и изъяли два сотовых телефона с сим-картой, а в ИК-33 в передаче от гражданки для находящегося в заключении мужчины в бутылке с шампунем были найдены 23 сим-карты.

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю напоминает, что передача запрещенных предметов на территорию учреждений УИС влечет за собой административную ответственность.

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