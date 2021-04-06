Губернатор Приморья рекомендовал главам муниципалитетов лично пройти с пожарными по горящим территориям

Отжиги сухой растительности в Приморье будут расследовать Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во все детали, связанные с обнаружением пожаров и их тушением на территории региона, губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал главам муниципалитетов вникать лично.

— Если вы начнете сами выезжать на пожары, вникать в процессы, пройдете хоть раз вместе с пожарными с ранцевым огнетушителем, оцените концентрацию сил и средств на месте при том или ином пожаре, разберете все методики, регламент, то начнете лучше понимать процесс и, следовательно, сможете эффективнее взаимодействовать с подчиненными, — сказал глава края.

Губернатор дал указание руководителям на местах запретить отжиги сухой растительности на подведомственных им территориях. Это связано с наступившем в регионе пожароопасной ситуацией.

— Мы вступили в ту фазу, когда отжиги невозможны. В любых районах, а не только там, где наступил пожароопасный сезон. Нужно проводить расследования и наказывать тех, кому принадлежит участок, где началось возгорание. Должно быть административное разбирательство. Я прошу и министерство лесного хозяйства, и МЧС именно таким образом реагировать на подобные ситуации, — заявил губернатор.

Кожемяко акцентировал внимание на том, что крайне важно реагировать на природные пожары в течение первых часов после того, как поступил сигнал о возгорании.

— Мы ранее определялись, что тушение пожаров должно происходить в рассветное время — где-то пять-шесть часов утра. А это значит, службам, которые заняты в тушении, следует выдвигаться еще раньше — в четыре часа. При росе, при утреннем тлении специалисты легко затушат пожар. При таком подходе эффективность возрастает кратно. А когда в семь встали, позавтракали, в восемь-девять выдвинулись тушить пожар, там уже и делать нечего, — отметил Кожемяко.

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