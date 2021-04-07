"Эвакуаторщик, который не смог". В Приморье побег после ДТП закончился падением с эвакуатора

История развернулась на глазах у очевидцев. Фото: Instagram/nakhodka_virtual

Необычное происшествие, а точнее сразу два подряд, случились на улице Бакситогорская в Находке. Как уверяют местные жители, молодые люди сначала попали в небольшое ДТП, а потом машина еще и упала из кузова эвакуатора.

– Ночью напротив Бокситогорская, 38 "типа" гонщики сели на бордюр. Парень с девчонкой совсем молодые, повредили ограждение и хотели по-тихой быстренько свалить вызвав эвакуатор, но не тут то было. Горе-эвакуаторщик, видимо, не закрепил машину и при движении она упала. История конечно получилась смешная со стороны. Пожалуйста, детки, ночью спите дома, берегите свое здоровье, не смешите народ, а то все эти игрушки могут плохо закончиться, – поделились в сети местные жители.

Автомобиль на скорости задел ограждения и завис на бордюре. Фото: Instagram/nakhodka_virtual

Однако уже вскоре похожая Toyota Chaser уже передвигалась по городу своим ходом. Судя по всему, повреждения оказались минимальными.

По словам горожан, перед спуском многие разгоняются, не взирая на затяжной поворот. ДТП в этом месте происходят довольно часто.

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