Водитель «огненного» спорткара устроил массовое ДТП в Приморье, есть пострадавший

Восстановить машину будет крайне сложно Фото: принтскрин видео.

Серьезное ДТП случилось в приморском городе Уссурийск. Из-за невнимательности одного из водителей на больничной койке оказался 1 человек, а три транспортных средства получили серьезнейшие повреждения.

Массовая авария с участием сразу трех собратьев по автоконцерну Nissan произошла на перекрестке улиц Горького и Ермакова. Как отмечает аварийный комиссар, прибывший на место, предварительно установлено, что владелец Fairlady не уступил дорогу Nissan Note, который ехал по главной. От удара малолитражку выкинуло на Nissan Serena.

Все авто получили серьезные кузовные повреждения, но особенно досталось малолитражке, подбитой со всех сторон. Водителя Nissan Note в срочном порядке госпитализировали на скорой. Теперь во всех подробностях учетного ДТП будут разбираться полицейские.

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