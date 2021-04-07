Контрафактное спиртное стоимостью более миллиона рублей изъяла полиция Приморья

На изъятом алкоголе в Находке были фальшивые акцизные марки. Скриншот видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Находке изъяли из незаконного оборота полторы тонны контрафактного алкоголя.

Информацию том, что 35-летний местный житель закупает, хранит, перевозит и незаконно продает спиртные напитки, полиция получила оперативным путем. При проверке сведения подтвердились. Было установлено, что мужчина хранил алкоголь в картонных коробках внутри арендованных контейнеров в черте города. Партиями он продавал спиртное на территории Находки индивидуальным предпринимателям и физлицам.

Во время обысков полицейские изъяли 149 пятилитровых канистр этилового спирта и более 13 тысяч стеклянных бутылок с алкоголем разного объема. На бутылках были прилеплены фальшивые федеральные акцизные марки. Всего изъято более 1500 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, общая стоимость изъятой продукции составила свыше миллиона рублей.

— По данному факту следственным подразделением находкинского отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171.3 УК РФ "Незаконная закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные в особо крупном размере, — прокомментировала руководитель пресс-службы Ирина Сырова.

Предприниматель может быть оштрафован на сумму от трех до четырех миллионов рублей, либо лишиться свободы на срок до пяти лет. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

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