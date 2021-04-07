Опубликован список дорог Приморья, где введены ограничения движения автотранспорта

В Приморье на нескольких участках дорог введены ограничения движения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ряде трасс Приморья из-за активного таяния снега ограничено автомобильное движение. В среду, 7 апреля, к списку таких трасс добавился участок дороги Марьевка — Поляны в Дальнереченском районе. Ограничения введены для легкового транспорта. На месте работают экскаватор, грейдер и самосвал.

Как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона сейчас ограничения проезда из-за повреждения двух мостов действуют в Яковлевском районе на автомобильной дороге Кировский — Николо-Михайловка — Яковлевка. Объезд осуществляется через дорогу Достоевка — Покровка — Минеральное. Установлены соответствующие дорожные знаки.

В Красноармейском районе ограничения введены на трассе Лукъяновка — Новополтавка. Объезд — через Дальнереченск — Рощино — Восток — Лимонники.

Небольшие переливы воды через дорогу есть на 54, 70 и 84 километрах дороги Уборка — Самарка — Ариадное. Глубина подтопления небольшая — 5 сантиметров и 8-10 метров в длину. Проезд есть.

На дороге Артем — Находка — Порт Восточный, в районе поселка Артемовский, движение осуществляется по одной полосе. Большегрузы направляют в объезд по дороге Кневичи — Заводской.

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