Аэропорт Владивостока изменил правила пользования бесплатным временем парковки

Въезд на территорию площади перед зданием аэровокзала Владивостока. Фото: сайт vvo.aero

Международный аэропорт Владивостока ввел дополнительные условия пользования парковками, размещенными на территории площади перед зданием аэровокзала.

С 6 апреля в воздушной гавани Приморья работает дополнительный режим тарификации парковочного времени — так называемая антикарусель. Это сделано для определения клиентов, многократно прибегающих к услугам паркинга в период действия бесплатного интервала.

Теперь, если с момента первого выезда прошло менее 120 минут, повторное нахождение машины на парковке оплачивается с первой минуты по тарифу без предоставления бесплатного времени нахождения на территории парковки.

Как отмечает пресс-служба аэропорта, для того чтобы паркинг-карты не передавались третьим лицам, государственные регистрационные знаки автомобилей клиентов, имеющих постоянные парковочные карты, будут привязаны непосредственно к парковочной карте заявителя.

Нововведения появились из-за того, что водители, заезжающие на территорию привокзальной площади по много раз, провоцируют создание заторов. В результате добросовестные автомобилисты не могут посадить в машину пассажиров, ожидающих свой транспорт.

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