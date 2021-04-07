Приморский город Фокино вслед за Владивостоком вошел в число благоприятных для проживания городов России

Здание администрации города Фокино. Фото: Денис Нагаев, сайт primorsky.ru

Город Фокино в Приморье вошел в число благоприятных для проживания городов России по Индексу качества городской среды за 2020 год, определенному Минстроем РФ.

Как сообщила на брифинге 7 апреля заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко, в список благоприятных для проживания город попадает, если набирает в рейтинге 180 баллов и более. Общая оценка складывается из таких показателей, как озеленение, комфортность проживания в жилых домах, микрорайонах, досуговая и культурная часть, дорожное строительство, аварийность на дороге, освещение улиц.

— До сих пор необходимым критериям комфортности соответствовал только Владивосток. Теперь к нему добавился город Фокино, набравший 182 балла, — прокомментировала Елена Пархоменко.

По данным рейтинга, Владивосток имеет 186 баллов. За год Уссурийск прибавил 20 баллов и подошел к отметке благоприятности со 177 баллами. У Находки сейчас 168 баллов, у Арсеньва — 168, Дальнегорска — 166, Дальнереченска — 166, Большого Камня — 161, Спасска-Дальнего — 160, Артема — 138, Партизанска — 129, Лесозаводска — 128.

— Национальный проект «Жилье и городская среда» подразумевает, что к 2024 году как минимум семь городов Приморья должны быть отнесены к благоприятным для проживания, а до 2030 года — все, — сообщила зампред правительства Приморского края Елена Пархоменко.

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