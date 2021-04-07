Житель Владивостока, занявшись утеплением гаража, оставил без света 86 домов

Гаражи на улице 40 лет ВЛКСМ. Фото: сайт newsvl.ru

Отключение электричества произошло в 86 домах Владивостока из-за несанкционированных земляных работ, которые проводил местный житель в охранной зоне электросетей МУПВ «ВПЭС».

6 апреля на улице 40 лет ВЛКСМ мужчина занялся утеплением собственного гаража и перфоратором пробил подземный кабель 6 кВ. По данным пресс-службы МУПВ «ВПЭС» в 11:38 без света остались жители улицы Школьной, Тихой и нескольких домов на Чуркине.

Разрешение на проведение земляных работ на участке, расположенном в охраняемой зоне электросетей МУПВ «ВПЭС», горожанин не получал.

Оперативная бригада ВПЭС аварию устранила, восстановив электроснабжение в 14:07, сообщает пресс-служба предприятия.

С гражданина, чудом оставшегося в живых после пробития кабеля, собираются взыскать причиненный ущерб. Его величина сейчас устанавливается.

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