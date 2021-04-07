Фонтаны Владивостока начали готовить к работе в летнем сезоне

С фонтана на набережной Спортивной гавани сняли защитный каркас. Фото: пресс-служба МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»

Работники МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) начали подготовку городских фонтанов к летнему сезону. Расконсервация началась с самого большого фонтана города, расположенного на набережной Спортивной гавани Владивостока.

— Сегодня специалисты ВПЭС сняли с фонтана защитный каркас, после они начнут чистить чашу и готовить оборудование к запуску. В этом году на главном фонтане будет сделан косметический ремонт, а именно выполнена реконструкция мозаики. Подрядчик, который изначально укладывал эту мозаику в 2013 году, подберет недостающие плитки в цвет и по размеру и восстановит рисунок мозаики, — рассказал главный механик службы по обслуживанию фонтанов ВПЭС Евгений Демченко.

Также предстоит привести в порядок облицовку чаши фонтана: нанести специальное защитное покрытие от влаги и покрасить в ярко-голубой цвет.

До конца недели на пяти фонтанах улицы Адмирала Фокина начнут тестировать насосы, покроют чаши фонтанов специальным составом, который заполнит микротрещины и другие повреждения, проведут пусконаладочные работы.

Сообщается, что фонтаны Владивостока начнут работать 1 мая.

Напомним, к 1 сентября в городе появится новый фонтан на центральной площади.

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