Заболеваемость COVID-19 в Приморском крае продолжает снижаться: 47 инфицированных за сутки

В Приморье от коронавируса прививки сделали 68362 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые данные статистики по пандемии COVID-19 опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморском крае.

За последние сутки в регионе были зарегистрированы 47 новых случаев заражения новым вирусом. Это на один случай меньше, чем днем ранее.

Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Приморье достигло отметки 42708 человек.

Количество жителей края, которые уже выздоровели на сегодня составляет 39817 человек. За минувшие сутки диагноз «коронавирус» был снят еще со 146 приморцев.

Еще один летальный исход от COVID-19 зафиксирован за сутки. Всего в Приморье от новой болезни умерли 690 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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